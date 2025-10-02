محافظ أسوان يوجه بسرعة إنهاء ملف تقنين واسترداد أراضي الدولة خلال شهر

شدد إسماعيل كمال، محافظ أسوان، على ضرورة الإسراع بإنهاء ملف التقنين بالكامل خلال مدة لا تتجاوز شهرًا، مؤكدًا أن التعامل مع هذا الملف يتم وفق منهجية واضحة تستند إلى ثلاثة محاور أساسية تستهدف تحقيق نسبة إنجاز 100%.

جاء ذلك خلال ترؤس اللواء المحافظ الاجتماع الدوري لمتابعة الموقف التنفيذي لهذا الملف الحيوي.

وأوضح المحافظ أن المحور الأول يرتكز على طلبات التقنين عبر المنظومة الإلكترونية، ويتطلب هذا المحور حث المواطنين وتشجيعهم على سرعة السداد مقابل ما عاد عليهم بالنفع، وخاصة في الحالات المستقرة والقائمة قبل البدء في تطبيق القانون الجديد، وفي حالة التقاعس عن السداد سيتم إدراج الحالات ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 27 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والمقرر تنفيذها خلال الفترة من 4 حتى 24 أكتوبر الجاري، وتشمل الأراضي الفضاء غير المستغلة أو المحاطة بأسوار دون إشغال حقيقي.

وأشار المحافظ إلى أن المحور الثاني يرتبط بشكل مباشر بمواجهة التعديات، وهو الذي يستلزم سرعة الإزالة الفورية لكافة حالات التعدي غير المستقرة أو التي لا تمثل معيشة دائمة، مع توجيه الدعوة للمواطنين أصحاب الحالات القائمة والمستقرة ذات الطابع المعيشي الكامل إلى تقديم طلبات لتقنين أوضاعهم وفقًا للقانون الجديد، وذلك بعد صدور لائحته التنفيذية بما يضمن منح الجادين الفرصة لتقنين أوضاعهم بشكل قانوني.