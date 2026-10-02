ترامب يتوعد بضرب إيران بشدة إذا ثبت تورطها في حادثة طائرة فلاي دبي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إنه إذا ثبتت صلة إيران بمساعد الطيار الذي حاول إسقاط رحلة متجهة إلى إسرائيل، فإن إيران ستتعرض للضرب بشدة بسبب المحاولة التي استهدفت أرواح أكثر من 180 شخصا كانوا على متن الطائرة.

وأصدر ترامب هذا التحذير في الوقت الذي يعمل فيه المحققون لتحديد سبب طعن مساعد الطيار لقائد الرحلة، مما أدى إلى هبوط طائرة فلاي دبي بشكل حاد قبل أن يوقف آخرون على متنها الهجوم ويهبطوا بالطائرة في السعودية.

وسأل الصحفيون الرئيس في البيت الأبيض عما إذا كان قد تلقى إيجازا بشأن أي روابط بين الطيار الذي يقف وراء الهجوم وطهران. وقال: "نحن نعمل على ذلك في الوقت الحالي".

وقال ترامب: "أود أن أقول إن الإجابة، بناء على ما أسمعه، هي نعم، لكننا نعمل على ذلك في الوقت الحالي". ولم يوضح سبب اشتباهه في احتمال تورط إيران.

وردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة ستنتقم من طهران إذا كانت وراء الهجوم، قال ترامب: "أوه، سيضربون، بقوة شديدة، لا تقلقوا".

وأضاف: "فقط اسألوهم. هم يعرفون ما حدث. سيضربون بقوة شديدة."

وجاءت تصريحاته في الوقت الذي يبدو فيه أن الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب قد توقفت.