جمال حمزة: حسام حسن يضم اللاعبين وفقًا لقناعته الشخصية

تحدث جمال حمزة، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن اختيارات حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، مشيرًا إلى أن المدير الفني يعتمد في ضم اللاعبين على قناعته الشخصية وإيمانه بقدرات مجموعة معينة من العناصر.

وقال جمال حمزة، في برنامج «يا مساء الأنوار»، عبر قناة «MBC مصر 2»، إن حسام حسن يضم اللاعبين وفقًا لقناعته الشخصية، موضحًا أن المدير الفني لديه قناعة بمجموعة من اللاعبين ويفضل الاعتماد عليهم، حتى في حال عدم مشاركتهم بصورة أساسية ومنتظمة مع أنديتهم.

وأضاف أن عدم انضمام أي لاعب يشارك بشكل أساسي ومستمر مع ناديه قد يكون مرتبطًا بعدم وجود قناعة كاملة من جانب المدير الفني بإمكانياته، مؤكدًا أن الاختيارات في النهاية تخضع لرؤية حسام حسن الفنية.

وعن موقف محمد عبدالمنعم، قال جمال حمزة: «أتمنى ألا يدخل محمد عبدالمنعم نفسه في مقارنة بالموقف الذي حدث مع محمد صلاح»، مشيرًا إلى موقف اللاعب وإمكانية عودته إلى صفوف منتخب مصر خلال المعسكرات المقبلة.

واستبعد حمزة إمكانية انضمام محمد عبدالمنعم مجددًا إلى معسكرات منتخب مصر خلال الفترة المقبلة، قائلًا: «لا أعتقد انضمامه لمعسكر منتخب مصر مرة أخرى».

وتطرق جمال حمزة إلى مباراة منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا، مؤكدًا أنه لا يعتقد أن الفراعنة سيتعثرون في اللقاء، مشيرًا إلى أن تعرض أي منتخب كبير لنتيجة سلبية من شأنه أن يسبب أزمة للجهاز الفني.

واختتم حديثه بالتأكيد على اعتقاده بأن منتخب مصر لن يتعثر أمام جنوب إفريقيا، موضحًا أن حدوث نتيجة سلبية قد يكون لها تأثير على الجهاز الفني للمنتخب.