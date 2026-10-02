الأهلي: اعتدنا على تحقيق الانجازات ومواجهة الزمالك لها أهمية خاصة

أكد ياسر لبيب، رئيس جهاز كرة اليد بالنادي الأهلي، أهمية الفوز على الزمالك والتتويج بالميدالية البرونزية ببطولة العالم لكرة اليد.

وتوج النادي الأهلي بالميدالية البرونزية والمركز الثالث في بطولة العالم لكرة اليد، بعد الفوز على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 30-25، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس، الخميس، في مباراة تحديد المركز الثالث في العاصمة الإدارية.

وقال ياسر لبيب في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «مودرن»: «حققنا انجازًا كبيرًا خاصة بعد الفوز على فوكس برلين، واعتدنا دائمًا على تحقيق نتائج مميزة أمام الأندية الكبيرة، نتيجة الإعداد الجيد للبطولات».

وأضاف: «رحل عنا الموسم الماضي العديد من الأسماء المميزة، وتوقع الجميع بعد رحيلهم أن يسقط الفريق لكننا دعمنا الفريق جيدًا وتمكنا من المنافسة والعودة إلى الواجهة من جديد».

وأوضح: «لدينا منظومة متكاملة لو عملت بدون دعم الإدارة لما كنا لنصل لهذه التتويجات، لكن العمل الجماعي مع وجود استقرار من النواحي المالية والإدارية وجهاز فني على مستوى عالي ولاعيبة تعرف دورها في المنظومة جيدا، هذا يجعلك تصل لطريق البطولات».

وتابع: «أوقعتنا القرعة في مجموعة صعبة لكننا واجهنا برشلونة من قبل وحققنا المكسب أمامهم في بطولة العالم، وحققنا مكاسب مختلفة أمام أندية كبيرة من قبل مثل دينامو زغرب ومونبيلييه».

وكشف: «مواجهة الزمالك أو أي فريق هدفنا واحد وهو تحقيق الميدالة البرونزية، لكن هذه المباراة تحديدًا مهمة لأن الأهلي سيواجه الزمالك من جديد في إفريقيا فالعامل النفسي والذهني مهم، خاصة أن لديهم مجموعة جديدة من اللاعبين ومدرب جديد ويقدمون أداءً كبيرًا».

وأتم: «ينقص هذه المجموعة في الزمالك النواحي الجماعية، الأهلي منظومة والاستقرار في الأهلي عنصر مهم في نجاح الفريق».

وتوج الأهلي بالميدالية البرونزية للمرة الثانية، بعدما سبق له أن حققها في نسخة 2024، بينما كان الفريق قد حصل على ‏الميدالية الفضية للبطولة عام 2007.‏