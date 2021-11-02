عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة الاحتلال الإسرائيلي

أفاد تقرير فلسطيني باقتحام عشرات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن شهود عيان، القول إن المستوطنين "اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته".

ووفق الوكالة، "تشهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات أمنية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للسكان والمصلين في الأقصى، إضافة إلى جملة من الاستفزازات التي يقوم بها الجنود بحق الشبان".

وقالت "وفا" إن "الشبان المقدسيين يتعرضون، وبالتوازي مع جرائم الاحتلال، لاستفزازات يومية من قبل المستوطنين الذين ينظمون المسيرات، والتجمعات، عدا عن الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى".