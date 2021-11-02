وزير الخارجية التونسي: توافق كلي بين الجزائر وتونس في كل القضايا الإقليمية

قال وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، اليوم الثلاثاء إن هناك توافقا كليا ومتينا بين الجزائر وتونس في كل القضايا الإقليمية التي تطرق إليها في لقائه مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بقصر الشعب في العاصمة الجزائرية.

ونقل التلفزيون الجزائري الحكومي، اليوم، عن الجرندي قوله: "أبلغت الرئيس تبون مدى احترامنا وحبنا للجزائر والشعب الجزائري وتعلقنا بالعلاقات الأخوية القائمة بين البلدين وسبل تطويرها والبحث دائما على تعزيزها".

وتابع: "لقد سعدت لاستقبالي من طرف الرئيس تبون واستمعت جيدا إلى ما تفضل به من تحاليل ومن حديث طيب فيما يخص العلاقات الثنائية بين البلدين".

وأشاد بالعلاقات" الشخصية التي تربط الرئيسين عبد المجيد تبون وقيس سعيد"، واصفا إياها بـ"العلاقات العميقة القائمة على الاحترام المتبادل والتآخي.. والوقوف إلى جانب بعضنا البعض".