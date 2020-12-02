نشرة أسعار الحديد والأسمنت اليوم

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شهدت أسعار الحديد والأسمنت استقرار بالأسواق المحلية، بداية تعاملات اليوم الاربعاء.

وجاءت أسعار الحديد علي النحو التالي:

حديد عز 11100 جنيه.

بشاي 11100 جنيه.

حديد العتال 11100 جنيه.

المراكبي 10950 جنيها.

حديد المصريين 11000 جنيه.

العشري 10950 جنيها.

حديد مصر ستيل 10950 جنيهًا.

وجاءت أسعار الأسمنت على النحو التالي:

أسمنت النصر 730 جنيهًا.

أسمنت أسيوط "الفهد" 700 جنيهًا.

لافارج للأسمنت "المخصوص" 723 جنيهًا.

أسمنت سيناء 710 جنيهات.

أسمنت السويس 750 جنيهًا.

أسمنت حلوان 760 جنيهًا.

أسمنت مصر بني سويف 753 جنيهًا.