بلغاريا تسجل 3475 إصابة جديدة بكورونا و153 وفاة خلال 24 ساعة

سجلت بلغاريا 3475 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، من أصل تسعة الآف و56 فحصا.

وأفادت بيانات بوابة المعلومات الموحدة -وفق ما نقلته وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية اليوم الأربعاء- بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 153 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في بلغاريا حاليا 91 ألفا و587 حالة، من بينهم ستة الآف و635 يحتاجون إلى تلقي العلاج بالمستشفيات و493 شخصا في حالة حرجة بوحدات العناية المركزة، وأنه خلال الساعات الـ24 الأخيرة، تعافى ألفان و435 شخصا، وشهدت العاصمة صوفيا أكبر عدد من الإصابات الجديدة تليها بلوفديف ثم بورجاس.