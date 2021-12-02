 جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم ترتفع إلى 263 مليونا و455 ألفا و239 حالة - بوابة الشروق
الخميس 2 ديسمبر 2021 7:59 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بمنع 19 من مطربي المهرجانات من الغناء؟

النتـائـج تصويت

جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم ترتفع إلى 263 مليونا و455 ألفا و239 حالة

أ ش أ
نشر في: الخميس 2 ديسمبر 2021 - 7:49 ص | آخر تحديث: الخميس 2 ديسمبر 2021 - 7:49 ص

أفادت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، بأن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 263 مليونا و455 ألفا و239 حالة.
وذكرت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، إن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و223 ألفا و909 وفيات.
وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 48.6 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 34.5 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 22.1 مليون حالة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك