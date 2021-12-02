الخَتم الرئاسي لأي دولةٍ كانت يُستخدم لإضفاء الشرعيةِ على وثائق معينة تَصدُر عن طريق الحكومة، فمثلا يَستخدم رئيس الولايات المتحدة الخَتم الرئاسي للمراسَلات إلى الكونجرس ويُستخدم أيضا كرمز للرئاسة الأمريكية.

تقرير مصور لقناة "الغد"، أشار إلى أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أساء استخدام الختم الرئاسي عبر استخدامه كعلامة على الأرض، في أحد ملاعب الغولف الخاصة به.

ونشر أحد مستخدمي "انستجرام" صورة قبل أيام تظهر الختم الرئاسي على العشب في نادي ترامب الوطني للغولف في فلوريدا.

وينضم العقار إلى أندية ترامب في برونكس ونيوجيرسي في انتهاك محتمل لقانون يحظر عرض الختم بطريقة يمكن أن تنقل انطباعا بموافقة الحكومة أو رعايتها، كما أنه من غير القانوني صنع شكل يشبه الختم بدون إذن من الحكومة.

ويمكن أن تصل عقوبة إساءة استخدام الختم إلى السجن ستة أشهر، على الرغم من أن المدعين العامين لم يعطوا الأولوية لتوجيه الاتهام إلى الأشخاص الذين يسيئون استخدامه.