يسرا تخطف الأضواء في افتتاح الدورة الثانية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي

* رئيس المهرجان يصفها بالأيقونة السينمائية.. والحضور يتفاعلون مع لحظة تكريمها بالتصفيق الحار

* شاروخان: السينما تمنح السعادة للناس.. والأفلام تعلمنا عدم الخوف من الاختلاف



افتتحت مساء أمس الدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، والتي من المقرر استمرار فعالياتها حتى 10 ديسمبر الجاري في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

بدأ الحفل الذي قدمته الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد، بفيلم قصير يوضح عبر مجموعة من مشاهد الأفلام الشهيرة في السينما العربية والعالمية، المعنى المنقصود من جملة (السينما كل شيء) التي اختارها المهرجان شعارا رسميا له في دورته الثانية، وبدأ الحفل بمداعبة الحضور، ذهبت في البداية إلى نجم السينما الهندية شاروخان، لتقدم له التحية، ثم تنتقل إلى يسرا وتؤكد أنها النجمة المحببة اليها في السينما، ثم تنوع عن تواجد المخرجتين نادين لبكي وكوثر بن هنية، قبل أن يتم تقديم المخرج وكاتب السيناريو الحاصل على الأوسكار ثلاثة مرات أوليفر ستون، رئيس لجنة التحكيم، الذي أكد خلال كلمته أنه لاحظ في أفلام المسابقة الدولية أنها تستند لفكرة البقاء والهجرة والمعاناة، وتذكره بالأفلام الإيطالية بعد الحرب العالمية، مشيرا إلى أنه سيكون منصفا عندما يقول: "هناك إصلاحات كثيرة ولابد من زيارة هذا البلد لأن هناك الكثير يمكن رؤيته".

الرئيس التنفيذي للمهرجان محمد التركي، قال خلال كلمته المقتضبة، إن سكان المملكة العربية السعودية بلغوا في العام 2022، حوالي 35 مليون نسمة، معظمهم دون الثلاثين من عمرهم، والغالبية تريد المشاركة، وهو مؤشر واضح للتغيير الذي حدث على أرض الواقع.

بدأت التكريمات في الحفل بمنح المخرج البريطاني جاي ريتشي، جائزة اليسر الذهبي الفخرية، الذي أكد على ضرورة دعم الإبداع في المنطقة، معربا عن سعادته برؤية هذا الحماس في عيون الجيل الشاب من السينمائيين بالمهرجان.

التكريم الثاني كان لنجم السينما الهندية شاروخان، الذي بدأ كلمته بتقديم الشكر للمهرجان على الاحترام والاعتراف بدوره في صناعة السينما، كما خص بالشكر الشعب السعودي، على دعمه له طوال حياته الفنية.

وأضاف "شاروخان"، أنه سعيد بأن يشارك المنصة المخرج جاي ريتشي، والفنانة المصرية يسرا، لافتا إلى أن السينما حياة وهي من تمنح السعادة للناس.

وتابع قائلا: "نحن نحب الأفلام لأنها تثير مشاعرنا، ونشكر الله أن هناك ترجمة توضع على الأفلام ليفهمها كل من يشاهدها، لكن هناك لغة بصرية أيضا للسينما تعبر اختلافات الثقافات والأيدلوجيات. فنحن مختلفون وربما يكون هناك تفاوت بيننا، لكن الأفلام تمد الجسور وتعلمنا ألا نخاف من هذه الاختلافات".

التكريم الثالث في ليلة الافتتاح كان للفنانة يسرا، التي خطفت الأضواء في الحفل عند صعودها للمسرح، بعد أن وصفها محمد التركي رئيس المهرجان، بأنها أيقونة سينمائية نجحت في استقطاب الجمهور منذ بدايتها وحتى اليوم، ليتفاعل الحضور مع إعلان تكريمها بتصفيق حار، قبل أن تبدأ في كلمتها متأثرة: لا أعرف كيف أشكركم على كل هذا الحب، وهذه اللحظة الجميلة في حياتي". شكرا على تكريمي في بلدي الثاني السعودية، وسط فنانين وجمهور يحبون السينما ويحبونني".

وتابعت قائلة: " السينما هي ذاكرة الانسانية، وانا فخورة بتاريخي، وأنه جزء من تاريخ السينما المصرية والعربية".

وعقب انتهاء التكريمات الثلاثة، عرض فيلم الافتتاح البريطاني "ما علاقة الحب بذلك؟" من إخراج شيكار كابور، كما بدأت عروض الهواء الطلق في كورنيش الحمراء بجدة، مع فيلم بوليوود الرومانسي الشهير؛ "سيأخذ ديلويل العروس"، من إخراج أديتيا شوبرا، وذلك بعد 27 سنة من طرحه في دور العرض.

يذكر أن الحفل أقيم بحضور مجموعة من نجوم السينما العالمية والعربية، أبرزهم؛ شارون ستون، ومريم أوزرلي، وإيه آر رحمان، وبريانكا شوبرا، وفاتح أكين، ونادين نجيم، ولبلبة، ونيللي كريم، وعلي سليمان، وكريم فهمي، وحسن الرداد، وأحمد داود، وخيري بشارة، ودرّة، وهالة صدقي، وهيفاء المنصور وفاطمة البنوي.

ويعرض مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، على مدار 10 أيام، 131 فيلمًا من الأفلام الطويلة والقصيرة من 61 دولة وبـ 41 لغة، منها 34 فيلماً في عرض عالمي أول و17 فيلم في أول عرض عربي و47 عرضاً لأفلام من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن بينها أيضا 25 فيلما من إنتاج الجيل الصاعد من صانعي الأفلام السعوديين.