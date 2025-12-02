احتفى عدد كبير من الكتاب والأدباء بالروائي والأديب الكبير إبراهيم عبد المجيد بمناسبة عيد ميلاده.

كانت البداية مع الروائية والكاتبة نورا ناجي، والتي نشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، صورة للكاتب إبراهيم عبد المجيد مع ابنتها، معلقة: "هحتفل بعيد ميلاد أستاذ إبراهيم عبد المجيد بهذه الصورة الجميلة له مع فاتيما في معرض الكتاب، وهي كمان من مواليد ديسمبر.. ربنا يخليك لينا يا أستاذ وتعيش وتسعدنا بكتاباتك الرائعة وبدعمك الدائم".



كما نشر الروائي أشرف العشماوي، صورة من احتفال عيد ميلاد الكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد، معلقًا: "في حضرة الأستاذ وضيافته احتفالا بعيد ميلاده، سنة حلوة يا أستاذنا العزيز إبراهيم عبد المجيد".

وهنأ الكاتب مصطفى عبيد، إبراهيم عبد المجيد عبر صورة تجمعهما سوياً، معلقًا: "عيد ميلاد سعيد لحكاء مصر العظيم الأستاذ إبراهيم عبد المجيد، هو مبدع استثنائي جميل، قلب يافع مفعم بالحيوية والشباب، وإنسان نبيل محب للبشر، ومنتصر لقيم الجمال والتسامح والحرية".

وأضاف "عبيد": "أستاذي وأفتخر، تعلمت منه الانتصار للجمال والتصفيق للشباب تشجيعا وتحفيزا، محبة الناس كل الناس، نثر الخير وصناعة البهجة، والتعالي عن الصغائر، وتجنب المعارك العبثية، سعيد بمحبتتا، محظوظ بتقاربنا، متيم بكل حرف يكتبه، أدعو الله له بطول العمر وموفور الصحة ودوام العطاء".

وكتب الكاتب وائل السمري عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "الحبيب الغالي اللي منور بحياتنا بإبداعه وإنسانيته ورهافة حسه أستاذنا الكبير إبراهيم عبد المجيد، كل سنة وانت أجمل وأنبل وأكثرا إبداعا وإشراقاً ".

جدير بالذكر أن الأديب الكبير والروائي إبراهيم عبد المجيد، يحتفل اليوم الثلاثاء، بعيد ميلاده التاسع والسبعين، إذ وُلد في 2 ديسمبر عام 1946، وبمرور السنين أصبح واحدًا من أبرز الأصوات الروائية في مصر والعالم العربي.

ولم يكتف "عبد المجيد"، بتقديم عالم سردي مميز ومتفرد، بل استطاع أن يخلق لنفسه بصمة فنية امتدت من صفحات الرواية إلى شاشة السينما والتليفزيون.