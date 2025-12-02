 عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية من شرطة الاحتلال - بوابة الشروق
الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 2:33 م القاهرة
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية من شرطة الاحتلال

وكالات
نشر في: الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 - 1:35 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 - 1:35 م

واصل مستوطنون، صباح يوم الثلاثاء، اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن 142 مستوطنًا، بينهم 55 طالبًا يهوديًا اقتحموا الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد، بسحب وكالة صفا.

وتفرض قوات الاحتلال قيودًا مشددة على دخول المصلين والمقدسيين للمسجد، وتحتجزت هوياتهم عند بواباته الخارجية.

وتتواصل الدعوات المقدسية الواسعة لأهالي القدس والداخل الفلسطيني المحتل للحشد والنفير نحو المسجد الأقصى، والرباط في باحاته، من أجل التصدي لمخططات الاحتلال ومستوطنيه.

ويشهد المسجد الأقصى اعتداءات واقتحامات متواصلة من قبل المستوطنين وشرطة الاحتلال، في محاولة لتغيير الواقع القائم فيه، وفرض وقائع تهويدية عليه.

