مؤسس أمازون يفقد 85 مليار دولار من ثروته خلال عام 2022

تراجعت ثروة رئيس ومؤسس شركة أمازون، جيف بيزوس، خلال العام الماضي 2022 بنحو 85 مليار دولار لتصل ثروته مع نهاية العام 107 مليارات دولار ليأتي فى المرتبة السادسة على قائمة الأثرياء الأكثر خسارة خلال العام الماضي وفقا لبيانات بلومبرج.

وكان العام الماضي اسوأ عام على عملاق التجارة الإلكترونية أمازون فهبط سهم الشركة بنحو 51% في ‏‏2022، وهو أكبر انخفاض سنوي منذ عام 2000، كما تقلصت القيمة السوقية لشركة "أمازون" إلى حوالي 834 مليار دولار، من 1.7 تريليون دولار في بداية العام، لتخرج الشركة الشهر الماضي من النادي الذي تبلغ قيمته تريليون دولار، وفقا لتقرير سابق لشبكة "سي إن بي سي".

وترتبط الكثير من خسائر "أمازون" لعام 2022 بالاقتصاد والبيئة الكلية، كما دفع التضخم المتصاعد وأسعار الفائدة المرتفعة المستثمرين بعيدا عن النمو، وتوجههم إلى شركات ذات هوامش ربح عالية وتدفق نقدي ثابت وعوائد أرباح عالية.

وفي الشهر الماضي، بدأت "أمازون" في إجراء أكبر عملية تسريح للوظائفين بتسريح 10000 موظف وسجل قطاع الحوسبة السحابية بالشركة أضعف نمو في الإيرادات حتى الربع الثالث من العام الماضي.