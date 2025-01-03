مورينيو يستهدف تدعيم دفاع فنربخشة بلاعب روما

يسعى نادي فنربخشة التركي للتعاقد مع المدافع الإسباني ماريو هيرموسو لاعب روما الإيطالي وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويرغب البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فنربخشة في جلب المدافع الذي لعب تحت قيادته في روما لترميم دفاعات الفريق التركي.

وعلى الرغم من أن فنربخشة – وصيف الترتيب في الدوري التركي حاليا – هو صاحب أقوى دفاع برصيد 15 هدفاً في شباكه بعد 16 جولة إلا أن مورينيو يواصل عاداته القديمة بالسعي لضم لاعبين يعرف إمكانياتهم جيدا.

ويفضل نادي فنربخشة أن يحصل على خدمات اللاعب على سبيل الإعارة بدلا من انتقال دائم.

هيرموسو صاحب الـ29 عاما تبلغ قيمته السوقية في حدود 10 ملايين يورو، بحسب موقع ترانسفير ماركت علما بأنه سبق له تمثيل ريال مدريد في مراحل الشباب ثم انتقل لبلد الوليد ومنه إلى إسبانيول ثم أتلتيكو مدريد منذ 2019 وحتى الرحيل المجاني في صيف العام الماضي قبل أن ينضم لروما لاحقا.