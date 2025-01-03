تعرف على موعد عودة بعثة الأهلي من الجزائر

تعود بعثة النادي الأهلي إلى القاهرة مساء اليوم، الجمعة، عقب مواجهة شباب بلوزداد في دوري الأبطال مباشرة.

وتتجه البعثة من ملعب 5 جويلية إلى مطار هواري بومدين بالعاصمة الجزائرية، عقب انتهاء مباراة الأهلي وشباب بلوزداد لاستقلال الطائرة الخاصة في رحلة العودة إلى القاهرة.

ويحل النادي الأهلي ضيفًا ثقيلًا على نظيره شباب بلوزداد الجزائري في التاسعة من مساء اليوم، الجمعة، على ملعب 5 جويلية، بالعاصمة الجزائرية، الجزائر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

كما يشهد برنامج الفريق اليوم تناول وجبة الإفطار في الساعة الحادية عشرة صباحًا بتوقيت الجزائر، الثانية عشرة ظهرا بتوقيت القاهرة، ويعقبه مرانًا بدنيًا خفيفًا في فندق الإقامة في تمام الواحدة والنصف ثم أداء صلاة الجمعة ويعقبها تناول وجبة الغداء في الساعة الخامسة وذلك قبل المحاضرة الفنية المقرر لها السادسة والنصف، ويتوجه بعدها الفريق مباشرة إلى الملعب.

ويحتل الأهلي، قبل مباراة اليوم، صدارة المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، بعد 3 جولات، حيث فاز على ستاد أبيدجان في الجولة الأولى 4-2، ثم تعادل في جنوب إفريقيا مع أورلاندو بيراتس 0-0، ثم فاز على شباب بلوزداد في القاهرة 6-1.

على الجانب الآخر، يحتل شباب بلوزداد المركز الثالث برصيد 3 نقاط، حيث خسر في الجولة الأولى على ملعبه أمام أورلاندو بيراتس 1-2، ثم فاز في الجولة الثانية أمام ستاد أبيدجان في كوت ديفوار 1-0، قبل الخسارة الكبيرة من الأهلي في الجولة الثالثة.