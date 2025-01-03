أصدر المركز الإعلامي التابع لوزارة التنمية المحلية، "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 117 حول حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قامت بها الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، خلال الفترة من يوم الجمعة 27 ديسمبر 2024 وحتى الخميس 2 يناير 2025، حيث نستعرض أبرزها في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التنمية المحلية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

الجمعة 27 ديسمبر 2024:

عقد كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا مع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات التنمية الصناعية في برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

السبت 28 ديسمبر 2024:

أعلنت الدكتورة منال عوض عن انطلاق دورات الأسبوع الـ 22 في الخطة التدريبية للمحليات بمركز التدريب بسقارة، والتي تبدأ في 29 ديسمبر 2024.

وتضم الدورات 4 برامج تدريبية تهدف إلى تحسين الإدارة المحلية وتطوير الكوادر البشرية.

كما شاركت الدكتورة منال عوض مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في زيارة إلى مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية لتفقد مجموعة من المصانع التابعة لشركة مصر للغزل والنسيج، في إطار متابعة المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج.

الأحد 29 ديسمبر 2024:

أجرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، يرافقها الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، جولة ميدانية في محافظة القاهرة لافتتاح عدد من المشروعات والمبادرات التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات التموينية ودعم المواطنين.

كما شاركت وزيرة التنمية المحلية في الاجتماع الرابع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، والذي ترأسه الفريق مهندس كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل.

الاثنين 30 ديسمبر 2024:

عقدت الدكتورة منال عوض اجتماعًا مع الفريق أحمد خالد سعيد، محافظ الإسكندرية، بحضور أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، لمتابعة التوسع في نموذج "سوق اليوم الواحد" في المحافظات.

كما شهدت توقيع عقد تأهيل ورفع كفاءة 9 جراجات بمنظومة المخلفات البلدية الصلبة ضمن المشروع القومي لتحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر في محافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ، بتكلفة تقدر بحوالي 4.46 مليون يورو.

الثلاثاء 31 ديسمبر 2024:

أعلنت وزارة التنمية المحلية عن حصاد أهم الإنجازات التي حققتها خلال عام 2024 في مختلف المجالات التي تهم حياة المواطنين.

أكدت الوزارة أن عام 2024 كان عامًا مميزًا في تنفيذ السياسات والتوجهات التي وضعتها الحكومة، مع التركيز على تحسين مستوى حياة المواطنين في كافة المحافظات.