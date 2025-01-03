طرح دويتو تامر حسني ورامي صبري فعلا ما بيتنسيش الاثنين المقبل

يطرح الفنانان تامر حسني ورامي صبري دويتو غنائي جديد يجمعهما معًا، بعنوان "فعلًا ما بيتنسيش"، في السادسة مساء الاثنين المقبل، عبر اليوتيوب وجميع منصات الاستماع.

الدويتو من كلمات عمر تيام، وألحان شادي حسن، وتوزيع وميكس وماستر طارق توكل، ووتريات تامر غنيم، وجيتارات أحمد حسين.

يُذكر أن آخر أعمال رامي صبري هو تتر مسلسل "تيتا زوزو"، حيث كانت أغنية بعنوان "أهلي أهلي"، من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكس وماستر أمين نبيل.

وينتظر تامر حسني عرض فيلم "ري ستارت" في موسم عيد الفطر القادم، وهو فيلم كوميدي يجمع هنا الزاهد وتامر حسني معًا مرة أخرى بعد فيلم "بحبك". فيلم "ري ستارت" ينتمي إلى فئة الأفلام الاجتماعية الكوميدية، ويدور في إطار من الإثارة والتشويق.

ويشارك في بطولة فيلم "ري ستارت" عدد من الفنانين المتميزين إلى جانب الفنان تامر حسني، وهم هنا الزاهد، باسم سمرة، عصام السقا، ومحمد ثروت، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.