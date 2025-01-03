سكرتير عام مساعد بني سويف يتفقد فعاليات أسواق اليوم الواحد لتوفير السلع بأسعار مخفضة



أكد السكرتير العام المساعد اللواء سامي علام انتظام العمل في مبادرة "سوق اليوم الواحد" على مستوى محافظة بني سويف، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بإقامة الأسواق الأسبوعية "يومي الجمعة والسبت" في كل مراكز ومدن المحافظة. تهدف المبادرة إلى توفير السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة مقارنة بأسعار الأسواق والمحال التجارية العامة، وذلك في إطار خطة الحكومة لتحقيق ذلك.

جاء ذلك خلال "جولته الموسعة" التي تفقد خلالها عددًا من الأسواق التي انتظم العمل بها "اليوم الجمعة"، وشملت مراكز ومدن: إهناسيا، سمسطا، والفشن. ورافقه خلالها جمعة عبد الحفيظ، مدير عام مديرية التموين، والدكتور علاء سعيد، مدير وحدة التنمية الاقتصادية بالمحافظة، ومدحت صلاح، رئيس مركز ومدينة سمسطا، وعلى حماد، رئيس مركز ومدينة الفشن، وأحمد عبد الصمد، نائب رئيس مركز إهناسيا، بالإضافة إلى مديري إدارات التموين والأقسام المعنية بالوحدات المحلية.

وشملت جولة السكرتير العام المساعد أسواق "اليوم الواحد" التي أُقيمت اليوم في كل من مدينة إهناسيا، ومدينة دهل بمركز سمسطا، ومدينة شنرا بمركز الفشن. كما تم إقامة أسواق مماثلة في نفس التوقيت في باقي مراكز ومدن المحافظة في مناطق وقرى: محيي الدين بمدينة بني سويف، الميمون بمركز الواسطى، مدينة ببا، وشارع جمال عبد الناصر بمدينة ناصر. بينما يشهد "غدًا السبت" استمرار إقامة الأسواق في كل من: محيي الدين بمدينة بني سويف، مدينة الفشن، مدينة الواسطى، ننا بإهناسيا، طنسا بني مالو بمركز ببا، الشنطور بمركز سمسطا، وشارع جمال عبد الناصر بمدينة ناصر.

واطمأن السكرتير العام المساعد على انتظام حركة البيع والشراء وإقبال المواطنين على الأسواق في جميع المواقع لشراء احتياجاتهم من السلع الأساسية والاستراتيجية مثل: السكر، الأرز، المكرونة، الجبن، الألبان، اللحوم والدواجن، وبيض المائدة، والخضروات والفواكه، بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق والمحلات التجارية.

وقد أبدى المواطنون ترحيبهم بالمبادرة وسعادتهم بقرار المحافظة بانتظام عقد السوق وإقامته "يومين" بدلاً من يوم واحد، حيث تأتي هذه المبادرة في إطار توجيهات القيادة السياسية للحكومة بتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم مختلف صور الدعم لهم.

وأشار السكرتير العام المساعد إلى تكليفات المحافظ محمد هاني غنيم باستمرار وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان انتظام عقد وإقامة الأسواق الأسبوعية، مؤكدًا على ضرورة متابعة تنفيذ هذه الإجراءات بشكل دوري لتقييم الأثر الإيجابي على المواطنين وضمان تقديم الخدمات بالجودة المطلوبة، وذلك تحت إشراف ومتابعة وتنسيق تام بين الوحدات المحلية ومديرية التموين والوحدة الاقتصادية بديوان عام المحافظة.