عبد المنعم أساسيا في تشكيل نيس أمام رين في الدوري الفرنسي

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عاد محمد عبد المنعم، للمشاركة مع نادي نيس في مباراة فريقه أمام رين في الدوري الفرنسي بعد فترة غياب بسبب تعرضه للإصابة.

ويلتقي نيس، مع نظيره رين، الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب “أليانز ريفييرا”، ضمن إطار منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الفرنسي.

وكان "عبد المنعم" قد تعرض للإصابة بعد مباراة جلاسكو رينجرز الأسكتلندي في بطولة الدوري الأوروبي، ليغيب بعدها عن المشاركة في آخر 6 مباريات.

ويحتل نيس حاليًا المركز السادس برصيد 24 نقطة، في حين أن رين لديه 17 نقطة في المركز الثاني عشر.

وجاء تشكيل نيس اليوم أمام رين كالأتي

حراسة المرمى: بولكا.

خط الدفاع: ملفين بارد، محمد عبد المنعم، يوسف ندايشيمي، أنطوان ميندي.

خط الوسط: هشام بوداوي، سفيان ديوب، ندومبيلي، بدر الدين بوعناني، جويساند.

حط الهجوم: لابورد.