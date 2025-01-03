عمرو أديب عن تفتيش طائرة إيرانية في بيروت: لو حدثت قبل شهر لكانت من علامات الساعة

علق الإعلامي عمرو أديب، على إخضاع طائرة إيرانية في مطار بيروت في مشهد لافت للغاية قياسًا بما كان يحدث في السابق.

وخلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، سخر أديب قائلًا إن هذه الواقعة لو كانت حدث قبل شهر فقط لكانت من علامات الساعة (في إشارة إلى تأثيرات الضربات التي تلقاها حزب الله اللبناني خلال التصعيد مع إسرائيل).

وأضاف أديب أن سوريا هي الثورة الوحيدة التي حررت بلدين (في إشارة إلى لبنان أيضًا)، موضحًا أن المسئولية الآن تقع على الشعبين السوري واللبناني لبناء دولتيهما وانتخاب رئيس وتشكيل حكومة وتحقيق نهضة اقتصادية.

ولفت أديب إلى أن الشعوب العربية هي التي تعاني من أزمات وصراعات على صعيد واسع، متسائلا: «لماذا الشعوب العربية هي التي تعيش في عذاب وأزمات من بين شعوب الأرض».

وأخضعت الجهات الأمنية في مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت طائرة إيرانية تابعة لشركة ماهان لتفتيش دقيق، بعد ورود معلومات تفيد بأنها قد تحمل شحنات مالية موجهة إلى حزب الله اللبناني، بحسب شبكة سكاي نيوز.

ووفقًا للمصادر الأمنية، بدأ التفتيش عندما رفض دبلوماسي إيراني، كان يحمل حقيبتين، السماح لفريق الأمن بتفتيش محتوياتهما.

وبعد متابعة الإجراءات الأمنية، تأكدت الشكوك في البداية، مما دفع إلى إجراء تحقيقات إضافية، وطلب توضيحات رسمية من السفارة الإيرانية.