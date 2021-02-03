 قيود كورونا على السفر تؤجل المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أغسطس المقبل - بوابة الشروق
الأربعاء 3 فبراير 2021 8:32 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. كيف ستكون مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية؟


النتـائـج تصويت

قيود كورونا على السفر تؤجل المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أغسطس المقبل

برن - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 3 فبراير 2021 - 8:01 م | آخر تحديث: الأربعاء 3 فبراير 2021 - 8:01 م

قرر المنتدى الاقتصادي العالمي تأجيل اجتماعه السنوي لهذا العام، والذي كان من المقرر عقده في سنغافورة مايو المقبل، ليعقد في الفترة من 17 وحتى 20 أغسطس 2021.

وقال المنتدي - في بيان نقلته، اليوم الأربعاء، شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية - إنه "على الرغم من أن المنتدى الاقتصادي العالمي وحكومة سنغافورة لايزالان واثقين من التدابير المعمول بها لضمان اجتماع آمن وفعال، كما لايزال انتقال فيروس كورونا المستجد محليا في سنغافورة عند مستويات ضئيلة، فإن التغيير في توقيت الاجتماع يعكس التحديات الدولية في احتواء الوباء".

وأوضح البيان أن التأجيل جاء نتيجة لقيود السفر العالمية الحالية، التي تجعل التخطيط لحضور الأشخاص بأنفسهم الاجتماع أمرا صعبا في النصف الأول من العام الجاري.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك