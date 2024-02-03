 الإمارات ترسل سفينة مساعدات إلى ميناء العريش استعدادا لدخولها قطاع غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الإمارات ترسل سفينة مساعدات إلى ميناء العريش استعدادا لدخولها قطاع غزة

د ب أ
نشر في: السبت 3 فبراير 2024 - 8:17 م | آخر تحديث: السبت 3 فبراير 2024 - 8:17 م

أبحرت سفينة مساعدات إماراتية، اليوم السبت، تحمل 4544 طنا من المواد الإنسانية متجهة إلى مدينة العريش تمهيداً لإدخالها إلى قطاع غزة.

وتحمل السفينة التي انطلقت من ميناء الفجيرة 4303 أطنان من المواد الغذائية، 154 طنا من المواد الإيوائية، و87 طنا من المساعدات الطبية.

وتعد هذه السفينة هي الثانية التي تنطلق من الإمارات لمساعدة سكان غزة ضمن عملية "الفارس الشهم 3" الإنسانية، التي وجه بتنفيذها رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لدعم الشعب الفلسطيني في القطاع.

وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) "إن إجمالي المساعدات الإماراتية المقدمة للشعب الفلسطيني بلغت 15075 طنًا من المساعدات، فيما بلغ إجمالي أعداد الطائرات ضمن الجسر الجوي الإماراتي 151 طائرة.


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