فحص 193 ألف حالة وعلاج 907 حالات إيجابية ضمن جهود مكافحة الأمراض المتوطنة بدمياط

أعلنت الإدارة العامة للأمراض المتوطنة بدمياط، عن جهودها في مختلف مجالات مكافحة الأمراض، مؤكدة تحقيق إنجازات ملموسة في هذا الإطار.

وأوضحت الدكتورة هدى كراوية، مدير عام إدارة الأمراض المتوطنة، في بيان اليوم الإثنين، أنه تم فحص 193832 حالة بالقطاع الريفي، بنسبة تغطية بلغت 99.9%، بجانب فحص 70318 طالبًا بالمدارس بنسبة تغطية 98.9%.

كما تم علاج 907 حالات إيجابية بنسبة تغطية 100%، بالإضافة إلى تنظيم 6 دورات تدريبية لتأهيل الفنيين العاملين بالمستشفيات لتقديم خدمات أكثر كفاءة.

وفي مجال مكافحة القواقع، تم تطهير 259.74 كم من المجاري المائية بمختلف أنحاء المحافظة، وجمع 327391 قوقعة حية وميتة، ومعالجة 17 مجرى مائي باستخدام المواد الكيميائية الفعالة، إلى جانب تنفيذ برامج توعوية ودورات تثقيفية بالمدارس الريفية لتعزيز الوعي بطرق مكافحة القواقع.

كما شملت الجهود حملات شاملة لمكافحة الحشرات مثل الذباب والبعوض، والقوارض بالمناطق المستهدفة، مع تنفيذ حملات استكشاف مستمرة لمتابعة تطورات الأمراض والحد من انتشارها.

فيما تم تنظيم حملات ميدانية لمكافحة الأمراض بالتعاون مع مختلف الجهات الصحية بالمحافظة، إضافة إلى تكريم الفرق الميدانية على جهودها خلال زيارة نائب وزير الصحة.

كما تم تدريب الفرق الطبية والفنيين العاملين بالمستشفيات على كيفية التعامل مع الأمراض المستجدة، مع متابعة دقيقة لحالات السفر الوافدة من الدول التي ينتشر بها المرض.

فيما نُفذت حملات توعوية ودورات تدريبية بالقرى والمناطق الحدودية لتعزيز الوعي بمخاطر الملاريا وطرق الوقاية منها.

وتؤكد مديرية الصحة بدمياط حرصها المستمر على تنفيذ خطط الوقاية والسيطرة على الأمراض المتوطنة، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، والعمل على تقديم أفضل الخدمات الصحية الوقائية للمواطنين، وذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وتعليمات الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة بدمياط، ضمن خطة شاملة لتحسين الخدمات الصحية الوقائية والحد من انتشار الأمراض المتوطنة في المحافظة.