مستشفيات غزة تستقبل 40 شهيدا ومصابا خلال آخر 24 ساعة

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الاثنين، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 20 شهيدًا (منهم 18 شهيدا انتشال، 1 شهيد متأثر بإصابته، 1 شهيد جديد) و20 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 47 ألفًا و518 شهيدًا، و111 ألفًا و612 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وفي وقت سابق، أعلنت طواقم الإنقاذ، انتشال جثامين 20 شهيدا في مدينة الشيخ زايد شمال قطاع غزة، الذي تعرض لجريمة تطهير عرقي لأكثر من شهرين.