شهد جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب اليوم الثلاثاء أمسية قرآنية، وابتهالية متميزة، برعاية وزير الأوقاف الدكتور أسامة السيد الأزهري, وإشراف الدكتور أحمد نبوي الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامي ,أحيتها كوكبة من نجوم مسابقة دولة التلاوة، حيث تألقت الأصوات الندية لكل من القارئ الشيخ محمد القلاجي، والقارئ الشيخ أحمد محمد، والقارئ الشيخ محمد كامل، الذين قدموا لجمهور المعرض تلاوات عطرة من آيات الذكر الحكيم، وابتهالات إيمانية صادقة، أضفت على المكان أجواءً من الخشوع والصفاء.

وتحول جناح المجلس إلى ساحة إيمانية يتردد فيها صدى القرآن الكريم والذكر، وسط حضور جماهيري كبير تفاعل مع الأداء المتميز بروحانية واضحة، في مشهد عبّر عن عمق ارتباط الجمهور بالقرآن الكريم وقيمه السامية.

وبهذه الأمسية القرآنية المباركة، اختتم المجلس الأعلى للشئون الإسلامية فعالياته ضمن الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ليكون الختام حافلًا بزخم روحي، وثقافي جمع بين عبق التراث القرآني، ووهج الحاضر، في صورة تعكس رسالة المجلس، ودوره في نشر القيم القرآنية، والارتقاء بالذوقين الروحي، والفكري لدى مختلف فئات المجتمع.

ويودع جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية جمهوره بعد أيام حافلة بالندوات واللقاءات والأنشطة الفكرية المتنوعة، تاركًا أثرا طيبًا في نفوس زوار المعرض خاصة بعد الإقبال الكبير على فعالياته وإصدارته، مؤكدًا دوره العلمي والفكري والديني، وأن حضور القرآن الكريم يوميًا بالفعاليات يؤكد أنه سيظل منارة للهداية، ومصدر إلهام دائم للأجيال المتعاقبة.