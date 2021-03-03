 الجنائية الدولية تقرر رسميا فتح تحقيق بجرائم حرب ارتكبها الاحتلال في فلسطين - بوابة الشروق
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الجنائية الدولية تقرر رسميا فتح تحقيق بجرائم حرب ارتكبها الاحتلال في فلسطين

المحكمة الجنائية الدولية
المحكمة الجنائية الدولية
أ ش أ
نشر في: الأربعاء 3 مارس 2021 - 4:58 م | آخر تحديث: الأربعاء 3 مارس 2021 - 4:58 م

أكّدت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، اليوم الأربعاء، بدء مكتبها بإجراء تحقيق يتعلق بالوضع في فلسطين.

وقالت بنسودا -وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية- إنّ التحقيق سيغطي الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، والتي من المفترض أنّها ارتكبت في القضية ذات الصلة منذ 13 يونيو 2014.

وأضافت أنّ مكتبها سيحدد الأولويات المتعلقة بالتحقيق في الوقت المناسب، في ضوء التحديات المتعلقة بجائجة كورونا، وقلة الموارد المتاحة، وعبء العمل الثقيل المطلوب من المحكمة إنجازه، مشددة على أنه بالرغم من هذه التحديات والمصاعب الأخرى، لا يمكن أن ينصرف المكتب عن تحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقه.


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