 فيوتشر يؤمن تأهله في الكونفدرالية ويهزم الهلال بخماسية - بوابة الشروق
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فيوتشر يؤمن تأهله في الكونفدرالية ويهزم الهلال بخماسية

أمير نبيل
نشر في: الأحد 3 مارس 2024 - 7:53 م | آخر تحديث: الأحد 3 مارس 2024 - 7:53 م

حقق فريق مودرن فيوتشر فوزا كاسحا على ضيفه الهلال الليبي بخماسية دون رد في ختام دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

دخل فيوتشر المباراة بحاجة إلى التعادل أو الفوز بأي نتيجة حيث كان يمتلك 8 نقاط قبل اللقاء، مقابل 6 للهلال الليبي.

وافتتح فيوتشر التسجيل عن طريق علي زعزع في الدقيقة 22، ثم ضاعف التقدم محمد صادق في الدقيقة 45.

وسجل أحمد عاطف ثلاثية "هاتريك" في الشوط الثاني ليحقق الفريق أكبر انتصاراته في الكونفدالية ويتأهل لدور الثمانية.

وكان اتحاد العاصمة الجزائري، قد فاز على سوبر سبورت يونايتد الجنوب أفريقي بهدفين مقابل هدف ليضمن صدارة المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة.

 

 


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