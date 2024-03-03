خالد الغندور: الزمالك لم يستفد من الصفقات الجديدة

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أكد الإعلامي خالد الغندور أن الزمالك لم يستفد من الصفقات الجديدة التي تعاقد معها في الانتقالات الشتوية الماضية حتى الآن.

قال خالد الغندور في تصريحات عبر قناة «أون تايم سبورتس»:" لزمالك لم يستفد من صفقاته الجديدة حتى الآن، اللاعبين القدامى هم المتألقين على رأسهم عمر جابر ومصطفى شلبي وحمزة المثلوثي وناصر منسي ودونجا».

أضاف خالد الغندور:" ناصر ماهر أكثر لاعب من الصفقات الجديدة أثبت نفسه في مباراتين ولعبه لايق على الزمالك وهيكون إضافة مهمة".

أشار خالد الغندور:" عبدالله السعيد لعبه نمطي حتى الآن، وما يميز عبد الله السعيد عن باقي اللاعبين المصريين؟ أنه لاعب لديه رؤية ويعرف كيفية صناعة الأهداف والتسديد من خارج منطقة الجزاء، وأن يكون متحركا ويستطيع الربط بين الخطوط".

أوضح خالد الغندور:" عبد الله السعيد محتاج مباريات كتير ويلعب الكرة السهلة لسة معملش أي حاجة مختلفة عن أي لاعب آخر".

أتم خالد الغندور:" أعتقد في المباراة المقبلة هيبان معدن اللعيبة الكبيرة، وعبد الله السعيد من اللاعبين الكبار".