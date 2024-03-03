بيانات تكشف تحقيق الهند إنجازا في التخفيف من حدة الفقر

كشفت بيانات الإنفاق الاستهلاكي الرسمية الصادرة مؤخرًا لعام 2022/2023 عن إنجازات الهند الكبيرة في التخفيف من حدة الفقر.



وتوضح تلك البيانات أن عدد السكان الذين يعيشون في فقر مدقع قد انخفض من 12.2% عام 2011/2012 إلى 2% عام 2022/2023.



وهذه التقديرات لا تأخذ بعين الاعتبار المواد الغذائية المجانية/المدعومة (القمح والأرز) التي توفرها الحكومة لنحو ثلثي السكان، ولا الاستفادة من خدمات الصحة العامة والتعليم.



وعلى الرغم من الزيادة الحقيقية والكبيرة في نصيب الفرد من الاستهلاك والتي بلغت 2.9% سنويا منذ عام 2011/2012، تمكنت الهند أيضاً من خفض معدلات عدم التكافؤ الاقتصادي.



كما تسلط تلك البيانات، وخاصة فيما يتعلق بالمناطق الريفية، الضوء على نجاح برامج التخفيف من حدة الفقر التي تنفذها حكومة الهند تحت رعاية رئيس الوزراء ناريندرا مودي.



واتجهت الحكومة إلى التركيز بشكل قوي على إعادة توزيع الموارد والدخل، وضمان حصول جميع المواطنين على وقود الطهي الحديث والكهرباء والمياه المنقولة عبر المواسير والسكن والرعاية الصحية وخدمات الشمول المالي، وتكشف البيانات الرسمية عن النجاح الكبير الذي حقتته هذه البرامج.