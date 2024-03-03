قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن مصر تولي السياحة العلاجية اهتمامًا كبيرًا منذ سنوات طويلة، موضحًا أنها استقبلت الأخوة للعلاج من مختلف الدول العربية والإفريقية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني عبر فضائية «الأولى»، مساء السبت، أن مصر تمتلك مقومات حقيقية لتعزيز تلك السياحة منها؛ الموقع والجو، قائلًا إنها زاخرة بالأماكن التي يُمكن الاستشفاء فيها.

وأكد أن مصر تمتلك مؤسسات وكوادر طبية قادرة على تقديم تلك الخدمات، منوهًا أن السياحة العلاجية تدر مليارات الدولارات على المستوى العالمي.

وأشار إلى أن اقتصاد بعض الدول قائم على نوعين من السياحة؛ العلاجية والتعليمية، مضيفًا: «الهدف تنمية تلك السياحة بالقدرات والمؤسسات الموجودة والاهتمام بخدمة المريض».

وذكر أن المؤتمر الدولي الثاني لتطبيقات السياحة الصحية المصرية المنعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودعمه الكامل، يستهدف التعاون مع الخبرات العالمية لتنجح خطة مصر في توطين تلك السياحة.

وأوضح أن تلك السياحة قائمة على امتلاك مؤسسات صحية قادرة، وقوى بشرية مدربة جيدة تقدم الخدمة للمريض بجودة وفاعلية وأمان، مشددًا على أهمية تسهيل بعض الإجراءات كتأشيرة الدخول وأسعار الخدمة وسلاسة تقديمها ومتابعتها.

وشهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فعاليات افتتاح المؤتمر الدولي الثاني لتطبيقات السياحة الصحية المصرية، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم وغدا.