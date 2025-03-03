افتتاح معرض موجات هن المصورة هبة خميس يوم الخميس المقبل

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تفتح المصورة العالمية هبة خميس، معرضها "موجات هن" للتصوير الفوتوغرافي يوم الخميس المقبل الموافق 3 مارس الجاري.

ويقام المعرض، في المعهد الفرنسي بالمنيرة في تمام الساعة السادسة والنصف والدخول مجاني.

وجاء شعار المعرض "أرمِ حجرًا في مياه راكدة، وستغيّره التموجات إلى الأبد"، إذ يمثل "موجات هن " الحجر والحركة في الوقت نفسه من خلال معرض فوتوغرافي يحتضن اليوم العالمي للمرأة، مُطلقًا موجات من قصص وروايات النساء من مختلف أنحاء أفريقيا، ويعيد تشكيل مياه الزمن."

وهبة خميس مصورة مستقلة وباحثة بصرية مصرية مهتمة بجوهر الممارسة والأبعاد النفسية لعملية توثيق القضايا الاجتماعية الحساسة وتأثيرها.

وقبل ذلك، ارتكزت اعمالها حول مفهوم الجسد مع الالتزام بمبدأ "عدم الإضرار".

وفي عامي 2018 و2019، فازت أعمالها الفوتوغرافية "الجمال المحظور" و"الطيور السوداء" بالجائزة الأولى والثانية على التوالي في مسابقة "وورلد برس فوتو" ضمن جوائز دولية أخرى.