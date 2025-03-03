ضبط 10 مخابز مخالفة خلال حملة رقابية في البحيرة

شُنَّت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، اليوم، بالتعاون مع مديرية التموين، حملة مكثفة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية، تحت إشراف محمد هدية، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وتلقى اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من محمد فوزي، مدير إدارة تموين كفر الدوار، يفيد بتمكن طارق أبو هواش، مدير الرقابة التموينية، من ضبط الآتي:

- ضبط 4 مخابز لإنتاجها خبزًا ناقص الوزن.

- ضبط مخبز لتصرفه في 15 شيكارة دقيق.

- ضبط مخبز آخر لتصرفه في 3 شكائر دقيق.

- ضبط 4 مخابز لتوقفها عن الإنتاج دون إذن من الإدارة.



كما تمكنت الحملة من المرور على معرض "أهلا رمضان" والتأكد من انتظام العمل والبيع بالأسعار المخفضة.