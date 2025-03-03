يحيى عطية الله يواصل برنامجه التأهيلي في الأهلي

يواصل يحيى عطية الله لاعب الأهلي برنامجه التأهيلي، وذلك ضمن خطة التأهيل الموضوعة له للتعافي من الإصابة التي يعاني منها، وذلك على هامش مران الأهلي الذي أقيم اليوم استعدادا لمواجهة طلائع الجيش في بطولة الدوري الممتاز.

وكان يحيى عطية الله قد عانى من الإصابة آثار جراحة الوجه الأخيرة تعرض لها خلال مشاركته مع الأهلي في إحدى مباريات الدوري الممتاز.

كان الأهلي قد حقق الفوز على حرس الحدود بهدف دون رد على استاد برج العرب في الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري، فيما يواصل الفريق التحضير لمباراة طلائع الجيش في الجولة الختامية للدور الأول.