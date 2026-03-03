إندونيسيا تشدد الرقابة على عمالها المهاجرين بالشرق الأوسط في ظل تصاعد التوترات

أفاد وزير في الحكومة الإندونيسية، اليوم الثلاثاء، بأن بلاده قامت بتكثيف إجراءات المراقبة والحد من المخاطر، لحماية العمال المهاجرين في الشرق الأوسط، في أعقاب تصاعد التوترات الناتجة عن الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

ونقلت وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية، اليوم الثلاثاء، عن وزير حماية العمال المهاجرين الإندونيسيين، مختار الدين، قوله إن الحكومة فعّلت بروتوكولات لإدارة الأزمات فور بدء التصعيد، كما تقوم بمراقبة يومية بالتنسيق مع وزارة الخارجية والبعثات الإندونيسية في مختلف أنحاء المنطقة.

وأضاف مختار الدين في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن "الدولة لا تنتظر حتى يتفاقم الوضع".

و قامت وزارة حماية العمال المهاجرين الإندونيسيين بتشكيل فريق لرصد الأزمات الجيوسياسية، لتحديث البيانات المتعلقة بالعمال المهاجرين الإندونيسيين في الدول المتضررة، بما يشمل قطر، ولتتبع المخاطر الأمنية المحتملة.

وأوضح أنه يتم باستمرار إعداد خرائط لتوضيح المناطق عالية الخطورة، لدعم اتخاذ إجراءات سريعة للحد من المخاطر المحتمل أن يتعرض لها العمال الموجودون بالقرب من المناطق المعرضة للخطر.



