توي تخطط لإعادة سياح ألمان عالقين في الشرق الأوسط

تتوقع مجموعة السفر الألمانية "توي" إعادة عملائها العالقين في الشرق الأوسط خلال بضعة أيام.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، زيباستيان إيبل، في تصريحات لمحطة "إن تي في" الألمانية اليوم الثلاثاء إنه من المخطط إعادة السياح إلى ألمانيا عبر شركات طيران شريكة مثل طيران الإمارات والخطوط الجوية القطرية والاتحاد للطيران. ولم يذكر إيبل عددا محددا للعملاء المقرر إعادتهم.

وأضاف إيبل: "نفترض حاليا أننا سنتمكن اليوم من تنفيذ أولى الرحلات مع هذه الشركات ومع ضيوفنا"، موضحا أنه من المقرر أن تتجه أولى الرحلات إلى ميونخ، مضيفا أن بعض طائرات شركة "توي فلاي" التابعة للمجموعة جاهزة للمشاركة، وهي "في وضع الاستعداد بمجرد حصولنا على الإذن بالطيران إلى هناك وإعادة العملاء بأسرع وقت ممكن".

وقال إيبل: "نحن على اتصال مع ما يقرب من 100% من العملاء عبر التطبيق"، موضحا أن سرعة إنجاز عملية الإعادة تعتمد على الوضع الأمني، وقال: "لا يمكن التنبؤ بذلك بدقة وبشكل جاد اليوم"، مرجحا في المقابل أن الأمر "قد يستغرق بضعة أيام".

ومنذ تصعيد النزاع في الشرق الأوسط خلال عطلة نهاية الأسبوع، علق عشرات الآلاف من الأشخاص الذين يقضون عطلاتهم في المنطقة أو كانوا يعتزمون استخدام أحد مطاراتها كمحطات عبور. وأغلقت دول عديدة مجالها الجوي، فيما بقيت سفن سياحية راسية في الموانئ. وبحسب بيانات الاتحاد الألماني للسفر، تضرر من ذلك نحو 30 ألف عميل لمنظمي رحلات ألمان. ووصف متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية هذا الرقم بأنه "تقدير موثوق إلى حد ما".

وكانت إسرائيل والولايات المتحدة قد بدأتا صباح السبت الماضي شن غارات جوية وصاروخية على إيران، قتل خلالها المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي. وردت طهران بهجمات مضادة على إسرائيل وأهداف في منطقة الخليج.