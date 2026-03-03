رئيس الوزراء الباكستاني يبحث تطورات الوضع السياسي والإقليمي مع وفد من حزب الشعب

التقى رئيس الوزراء الباكستاني، محمد شهباز شريف، اليوم الثلاثاء، بوفد من البرلمانيين أعضاء حزب الشعب الباكستاني، حيث جرت مشاورات حول الوضع السياسي السائد في البلاد والتطورات التي تشهدها المنطقة، حسبما أفادت وكالة أنباء "أسوشيتد برس أوف باكستان" الباكستانية.

ووصف رئيس الوزراء، حزب الشعب الباكستاني بأنه شريك رئيسي في الائتلاف الحاكم وأعرب عن امتنانه للحزب لدعمه الحكومة في صنع القرارات المهمة من أجل تنمية البلاد.

وتشن باكستان حاليا ضربات عسكرية متواصلة ضد أفغانستان المجاورة، ردا على الهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة من داخل الأراضي الأفغانية.

ودعت باكستان حكومة طالبان في كابول إلى تفكيك الجماعات المسئولة عن الهجمات في باكستان.

وتتهم باكستان حركة طالبان الافغانية بإيواء مسلحين مرتبطين بتصاعد الهجمات ضدها، بينما تنفي كابول استخدام أراضيها لشن هجمات على باكستان.

وكانت باكستان وأفغانستان قد توصلتا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة قطرية في شهر أكتوبر الماضي ولكن تتهم كل منهما الأخرى بخرقه واعقبه محادثات بين الطرفين في أسطنبول التركية لم تسفر عن نتائج.