الهند: غاندي يطالب مودي بتوضيح موقفه من اغتيال الرئيس الإيراني كوسيلة لتحديد النظام العالمي

في خضم الصراع الدائر بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، طالب زعيم المعارضة الهندية راؤول غاندي، رئيس الوزراء ناريندرا مودي اليوم الثلاثاء، بإعلان موقفه عما إذا كان يدعم اغتيال رئيس دولة كوسيلة تحدد النظام العالمي، حسبما أفادت وكالة أنباء " برس ترست أوف إنديا " الهندية.

وقال غاندي إنه ينبغي إدانة الهجمات الأحادية التي تشنها أمريكا وإسرائيل على إيران، وكذلك هجمات إيران على دول شرق أوسطية أخرى.

وقال غاندي، زعيم المعارضة، أمام مجلس النواب الهندي (لوك سابها) في تدوينة له على منصة التواصل الاجتماعي إكس ، إن الصمت الآن يقلل من مكانة الهند في العالم".

وجاءت تصريحات غاندي بعد أيام من تأكيد إيران أن زعيمها المرشد الديني الأعلى، آية الله علي خامنئي، قد اغتيل في ضربات مستهدفة نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل في اليوم السابق.

وقال غاندي إن الأعمال العدائية المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران تدفع منطقة هشة نحو صراع أوسع.

وأضاف غاندي ، إنه يتعين على رئيس الوزراء مودي أن يتحدث ويحدد موقفه.

وتساءل غاندي في منشوره، هل يدعم مودي اغتيال رئيس دولة كطريقة لتحديد النظام العالمي.

وقال غاندي: "يجب أن تكون الهند واضحة أخلاقيًا. يجب أن يكون لدينا الشجاعة للتحدث بصراحة دفاعًا عن القانون الدولي وحياة البشر. إن سياستنا الخارجية متجذرة في احترام السيادة وفي الحل السلمي للنزاعات، ويجب أن تظل متسقة هكذا" .