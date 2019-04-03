موسكو: عودة أكثر من 900 لاجئ إلى سوريا خلال 24 ساعة

أعلن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا أن 928 لاجئًا عادوا خلال الـ24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية من بينهم 209 لاجئين عادوا من لبنان عن طريق معبري (جديدة يابوس وتلكلخ) و719 شخصًا عادوا من الأردن عبر معبر (نصيب).

وأشار المركز - في بيان اليوم الأربعاء - إلى أن 68 نازحًا قد عادوا أيضا خلال الـ24 ساعة الماضية إلى مناطق إقامتهم الدائمة داخل سوريا، موضحا أن وحدات سلاح المهندسين السوري قام خلال الـ24 ساعة الأخيرة بتطهير أراض من الألغام تمتد على مساحة هكتارين في محافظتي درعا ودمشق ومدينة دوما بريف دمشق، حيث اكتشف ودمر 26 عبوة ناسفة.