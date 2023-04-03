سجلت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الاثنين، قفزة سريعة، في أعقاب إعلان أعضاء منظمة "أوبك+" الرئيسيين عن خفض طوعي في إنتاج الخام بأكثر من مليون برميل يوميًا، ابتداءً من أول مايو وحتى نهاية العام.

وقفزت أسعار خام غرب تكساس الأمريكي لتصل لـ8%، وهو أكبر تحرك خلال اليوم منذ أكثر من عام، ليتم تداوله عند مستوى 79.8 دولار للبرميل، في الساعة 7:27 صباحًا في لندن، بحسب وكالة بلومبرج.

وأعلنت السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان والعراق والجزائر، عن تخفيض طوعي في إنتاج النفط بنحو 1.071 مليون برميل يوميًا.

وقال مصدر مسئول في وزارة الطاقة السعودية، إن المملكة ستنفذ تخفيضا طوعيا، في إنتاجها من البترول الخام، مقداره 500 ألف برميل يوميا، ابتداءً من مايو المقبل وحتى نهاية 2023، بالتنسيق مع عدد من الدول المشاركة في إعلان التعاون من أعضاء منظمة أوبك ومن خارجها"، حسب وكالة الأنباء السعودية.

وأعلنت سلطنة عمان أيضا، تخفيضا طوعيا في إنتاج النفط بمقدار 40 ألف برميل يوميا، كما أعلنت الجزائر هي الأخرى، تخفيضا طوعيا في إنتاج النفط بمقدار 48 ألف برميل يوميا.