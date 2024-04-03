 كولر يعقد محاضرة فنية للاعبي الأهلي استعدادا لمواجهة سيمبا - بوابة الشروق
الأربعاء 3 أبريل 2024 1:24 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

كولر يعقد محاضرة فنية للاعبي الأهلي استعدادا لمواجهة سيمبا

محمود باهي
نشر في: الأربعاء 3 أبريل 2024 - 12:30 ص | آخر تحديث: الأربعاء 3 أبريل 2024 - 12:30 ص

عقد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي محاضرة فنية للاعبي الفريق قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء الثلاثاء على ملعب مختار ‏التتش بالجزيرة.‏

وناقش المدير الفني مع اللاعبين عددا من الجوانب الخططية المتعلقة بالمرحلة القادمة، وعلى رأسها الاستعداد لمباراة سيمبا التنزاني، في إياب الدور ‏ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.‏

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية تحت قيادة أندرياس إندويا مخطط الأحمال، فيما أجرى كولر تقسيمة كرة قوية بمشاركة اللاعبين.‏

كان الفريق قد حقق الفوز على سيمبا بهدف دون مقابل سجله أحمد نبيل كوكا، في لقاء الذهاب على ملعب بنجامين مكابا.‏


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك