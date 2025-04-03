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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن رسوم ترامب الجمركية سيكون لها تأثير كبير على كل قطاعات الاقتصاد والصادرات الأوروبية.

وتابع في تصريحات صحفية، اليوم الخميس: "قرار ترامب بفرض الرسوم الجمركية سيجعل الاقتصاد الأمريكي والأمريكيين أضعف وأكثر فقرا من السابق".

وأردف: "ندعو إلى تعليق الاستثمارات الفرنسية في الولايات المتحدة ردا على تعريفات ترامب الجمركية"، وفقا لوكالة سبوتنيك.

وقال الرئيس الفرنسي: "تأثير الرسوم الجمركية على اقتصاداتنا لن يكون مستداما إذا عرفت أوروبا كيف تنظم نفسها"، مضيفا: "الرد الأوروبي على الرسوم الجمركية الأمريكية سيكون على مرحلتين وستطبق المرحلة الأولى بحلول منتصف الشهر الجاري".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، فرض ضريبة أساسية بنسبة 10% على الواردات من جميع الدول، مع زيادة معدلات التعريفات الجمركية على عشرات الدول التي لديها فوائض تجارية مع الولايات المتحدة، جاء ذلك في خطوة تهدد بإعادة تشكيل الاقتصاد العالمي وإشعال حروب تجارية أوسع.