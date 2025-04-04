الصحة الفلسطينية: معظم مستشفيات غزة تخرج عن الخدمة خلال أيام قليلة

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، خليل الدقران، إن 80% من المنظومة الصحية في قطاع غزة انهار منذ عودة جيش الاحتلال لارتكاب المجازر في 18 مارس.

وأضاف خلال تصريحات لـ «القاهرة الإخبارية» مساء الخميس، أن ما تبقى من المخزون الطبي في المستشفيات العاملة جزئيا لا يتجاوز 20%، موضحا أن معظمه ينفد بسبب الأعداد الكبيرة للإصابات، لا سيما وأن معظم مستشفيات القطاع خرجت عن الخدمة الصحية.

وحذر من أنه «ربما خلال أيام قليلة جدا ستخرج معظم مستشفيات قطاع غزة عن تقديم الخدمة الصحية بسبب النقص الكبير في المستلزمات الطبية والوقود»، مؤكدا أن «توقف المستشفيات سيحدث خلال أيام معدودة جدًا إذا استمر الاحتلال في منع إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية».

وناشد المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بالتدخل الفوري والعاجل للضغط على الاحتلال لفتح المعابر وإدخال المساعدات الطبية «قبل فوات الأوان».

وأوضح أن الاحتلال أخرج معظم المستشفيات عن الخدمة، ولم يتبق سوى مستشفى واحد يعمل بشكل جزئي في كل من محافظات غزة وخان يونس والمنطقة الوسطى، فيما تخلو محافظة رفح تماما من المستشفيات وتعتمد على بعض المستشفيات الميدانية.

وأشار إلى أن مستشفى الشفاء في غزة، يعمل الآن بنسبة لا تتجاوز 15%، مؤكدا أن ما يرتكبه جيش الاحتلال هو تعد لكل الخطوط الحمراء في الإجرام بحق المنظومة الصحية والشعب الفلسطيني والقانون الدولي.