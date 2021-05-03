الناقل الوطني الجوي الفنلندي يقبل وثائق تثبت التلقيح ضد كورونا

مازال الطريق طويلا لاستئناف السياحة الدولية في أوروبا، ولكن الناقل الوطني الجوي الفنلندي (فين أير) تستعد بالفعل لموجة من المهاجرين من حاملي شهادات تثبت تلقي لقاح ضد كوفيد-19 بدون طلب نتيجة سلبية لاختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (بي سي آر).

ومازالت أغلب الخطوط الجوية تطلب اختبارا سلبيا قبل الصعود على متنها ولكن فين أير تقول إنه سوف يتسن للركاب اعتبارا من 11 مايو إظهار شهادة تثبت أنهم تلقوا جرعة أولى من تطعيم مضاد لكورونا أو ما يثبت أنهم أصيبوا من قبل بالفيروس.

ومع زيادة الآمال في أن السفر الدولي سوف يصبح ممكنا للأشخاص الملقحين في الشهور المقبلة، أعلن مسؤولو الجمارك في العديد من الدول مثل اليونان وأيسلندا، عن ممرات سفر للسماح بدخول الوافدين الملقحين.

وقالت فين أير مؤخرا إنه يجب تلقي التطعيم قبل 21 يوما على الأقل من السفر للسماح بسريان كامل لتحصين كاف. ومنذ نهاية يناير، طلبت فين أير اختبارا سلبيا لفيروس كورونا لصعود طائراتها.