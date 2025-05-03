مياه الفيوم: صيانة واستبدال 5640 عداد مياه خلال الربع الأول من 2025

نفذت الإدارة العامة لتركيب وصيانة العدادات التابعة لقطاع الدعم الفني بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، أعمال صيانة واستبدال لـ5640 عداد مياه خلال الربع الأول من عام 2025.

وأكد المهندس محمد عبد الجليل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، ضرورة تكثيف الجهود لإصلاح العدادات المعطلة، واستبدال التالفة بجميع مراكز المحافظة، بهدف تقليل فاقد مياه الشرب والمساهمة في ترشيد الاستهلاك، بما يضمن استدامة الخدمة وجودتها للمواطنين.

وشدد على أهمية تسريع إجراءات الاستبدال والصيانة، وتيسير المعاملات على المواطنين خلال عمليات الإصلاح أو تركيب العدادات الجديدة.

من جانبها أوضحت المهندسة أماني شكري، مدير عام الإدارة العامة لصيانة وتركيب العدادات، أن الإدارة تنفذ خطتها بالتنسيق مع القطاع التجاري والإدارة العامة للفاقد والمياه غير المحاسب عليها، بجانب التعاون مع الإدارة العامة لنظم المعلومات الجغرافية (GIS) لاستكمال توقيع إحداثيات جميع العملاء ممن لديهم عدادات مسبقة الدفع، في إطار التحول الرقمي وحوكمة البيانات.