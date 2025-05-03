الغربية تُعيد الحياة لعمارات أبو شاهين بالمحلة بخطة تطوير غير مسبوقة

أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، أن أعمال تطوير العمارتين 23 و24 بمنطقة أبو شاهين بالمحلة الكبرى تسير بوتيرة متسارعة، ضمن خطة الدولة لتوفير سكن حضاري وآمن يليق بالمواطن المصري، يأتي ذلك في إطار سعي الدولة الحثيث لتحقيق نقلة نوعية في حياة المواطنين والقضاء على المناطق العشوائية.

وأشار الجندي، إلى أن محافظة الغربية تُسابق الزمن للانتهاء من المشروع في موعده المحدد، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة توفير بيئة معيشية كريمة لكل المواطنين، وأوضح أن هذا المشروع يمثل أحد النماذج المضيئة في ملف تطوير العشوائيات، حيث تم بالفعل الانتهاء من تطوير 3 عمارات بشكل كامل، بينما تتواصل الأعمال حاليًا في العمارتين المتبقيتين، وسط متابعة يومية ومستمرة لضمان الالتزام بالمعايير الفنية والجودة.

وقال اللواء الجندي: "ما يجري تنفيذه في أبو شاهين ليس مجرد تطوير عمراني، بل هو وعد نلتزم به تجاه أهلنا.. نُعيد بناء الحلم ليعيش كل مواطن في سكن لائق يُحافظ على كرامته ويوفر الأمان لأسرته".

ولم يغفل المحافظ الإشارة إلى أن الأسر التي تم إخلاؤها من العقارات الجاري تطويرها تم نقلها إلى وحدات سكنية بديلة ومجهزة لحين انتهاء المشروع، ضمانًا لاستمرار استقرارهم وعدم تأثر حياتهم اليومية.

كما وجه اللواء الجندي الشكر للفرق التنفيذية العاملة بالموقع، مؤكدًا أن النجاح الذي يتحقق اليوم هو نتاج عمل جماعي وإرادة سياسية قوية لا تتوقف عند حدود التجميل، بل تمتد لتوفير سكن آمن، وبنية تحتية متطورة، ومجتمع يستحقه كل مواطن.

واختتم المحافظ تصريحاته قائلًا: "نعمل من أجل الناس، وغايتنا أن يشعر كل مواطن أن الدولة تضعه في القلب، وتُخصص له الجهد والإمكانيات لبناء واقع جديد، ما نراه اليوم في أبو شاهين هو صفحة مضيئة في كتاب الجمهورية الجديدة".