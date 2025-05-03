جمارك مطار الغردقة الدولي تضبط محاولتي تهريب كمية من المواد المخدرة

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تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولي برئاسة عبدالعال نعمان مدير عام الإدارة العامة لجمارك الغردقة، من ضبط محاولتي تهريب كمية من المواد المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة ١٩٦٠ وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ونفذت المحاولة الأولى، في الإدارة الثانية بقيادة جابر محمد موسى مدير الإدارة، وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من مطار نيويورك الدولي اشتبه إبراهيم محمد إبراهيم مأمور اللجنة الجمركية في راكب أمريكي الجنسية من أصل مصري أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية.

وجرى تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-ray بمعرفة محمود صلاح الليسي مأمور الفحص وأحمد جمال مدير إدارة الفحص، فتم تأكيد الاشتباه.

وكلف مهند أحمد سامي نائب مدير الإدارة، محمود أحمد خميس مأمور الجمرك، ومحمد أبوبكر رسلان رئيس قسم التفتيش، بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود كمية من المواد المخدرة داخل حقائبه.

وكانت المحاولة الثانية، في الإدارة الأولى برئاسة الدكتور هشام محمود شرارة مدير الإدارة أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من مطار مانشستر الدولي بإنجلترا اشتبه أشرف خلف مأمور اللجنة الجمركية في راكب بريطاني الجنسية أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية.

وجرى تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-ray بمعرفة عبدالله نور الدين مأمور الفحص، ورامي مروان مدير إدارة الفحص فتم تأكيد الاشتباه، وتكليف مصطفى مختار مأمور الجمرك وعمر قرشي البارودي رئيس قسم التفتيش، بتفتيش حقائبه فتبين وجود كمية من مخدر الماريجوانا داخل حقائبه.

وقام بالجرد والتحريز إبراهيم عبدالحكيم، ومحمود فخري، ومحمود خميس، وإبراهيم محمد، بحضور وليد زيادة، وهاني عبدالحافظ من إدارة الأمن الجمركي، وأحمد عادل عسكر من إدارة مكافحة التهرب الجمركي، وعبدالمحسن الشعيني مدير إدارة الأمن الجمركي.

وقرر عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقة، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضري ضبط جمركي رقمي 5 و5 لسنة 2025 بعد العرض على عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، وبالتعاون مع رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا الالتزام د. سعد سالم.

ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات، وإحباط محاولات التهرب الجمركي.