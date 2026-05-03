ذكرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن إجمالي عدد الرسائل الغذائية المصدرة خلال الفترة من 25 أبريل الماضي وحتى الأول من مايو ، بلغ 5520 رسالة غذائية بإجمالي 280 ألف طن صدرتها 1600 شركة.

وقد شملت هذه الرسائل نحو 766 صنفًا من المنتجات الغذائية، تضمنت ثمارا وفواكه وخضراوات ودقيقا ومنتجات من الحبوب، محضرات من الخضر والفاكهة ومنتجات غذائية متنوعة.

وأوضحت الهيئة - في تقريرها الأسبوعي الـ 16 لعام 2026 عن الفترة من 25 أبريل إلى 1 مايو - وبلغ عدد أصناف الفواكه المصدرة 36 صنفًا بإجمالي كميات وصلت إلى 77 ألف طن حيث تصدرت الموالح خلال الأسبوع الماضي أيضًا قائمة الفواكه المصدرة بإجمالي 53 ألف طن تلتها الفراولة بنحو 17 ألف طن ثم فواكه متنوعة بإجمالي 7 آلاف طن.

وأضافت أن عدد أصناف الخضراوات المصدَّرة 48 صنفًا بإجمالي كميات بلغت 52 ألف طن حيث تصدرت البطاطس قائمة الخضراوات المصرية المصدَّرة خلال الأسبوع الماضي أيضًا بإجمالي 18 ألف طن، تلتها البطاطا الحلوة بإجمالي 10 آلاف طن ثم البصل بإجمالي 5 آلاف طن.

وأوضحت الهيئة أن ليبيا تصدرت قائمة الدول المستوردة للصادرات الغذائية المصرية خلال الأسبوع الماضي تلتها كل من السودان، سوريا، هولندا والسعودية من بين إجمالي 184 دولة مستوردة .. مشيرة إلى أن ميناء الإسكندرية احتل المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 1062 رسالة يليه ميناء سفاجا بـإجمالي 870 رسالة ثم ميناء دمياط بإجمالي 860 رسالة.

وأشارت إلى أن عدد الرسائل الغذائية الواردة بلغ 1782 رسالة بإجمالي كمية تُقدّر بــ 400 ألف طن مستوردة من قِبل 874 شركة وتنوعت الأصناف الواردة لتشمل القمح، فول الصويا وزيوت متنوعة فيما تصدرت روسيا قائمة الدول المصدرة إلى مصر خلال الأسبوع الماضي تلتها كل من أوكرانيا، أمريكا، استراليا والصين من بين إجمالي 82 دولة صدّرت منتجات غذائية إلى السوق المصري.

ونوهت بأن ميناء الإسكندرية احتل المركز الأول من حيث عدد الرسائل الغذائية الواردة بإجمالي 614 رسالة، يليه ميناء القاهرة الجوي في المركز الثاني بـإجمالي 389 رسالة ثم ميناء بورسعيد بـإجمالي 220 رسالة.

ولفتت الهيئة إلى أنها أصدرت خلال الأسبوع الماضي 1500 شهادة صحية للتصدير كما تم الإفراج عن 1013 رسالة غذائية تحت التحفظ (إفراج مؤقت) بينما بلغ عدد الرسائل التي تم الإفراج عنها ضمن منظومة الإفراج السريع 454 رسالة.

وفي سياق تنفيذ قرارات لجنة التظلمات .. تم تحرير محاضر إثبات حالة لعدد 53 رسالة.

وفيما يخص نشاط الاستيراد .. فقد تم إصدار تراخيص استيراد لــ 96 مستورد خلال نفس الفترة.



