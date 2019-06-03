فقدان طائرة تابعة للقوات الجوية الهندية وعلى متنها 13 شخصا

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فُقدت طائرة تابعة للقوات الجوية الهندية وعلى متنها 13 شخصا، اليوم الاثنين، في شمال شرق الهند، مما دفع السلطات لبدء عمليات بحث.

وكانت الطائرة "انتونوف ان-32" قد أقلعت من قاعدة جورهات الجوية في ولاية آسام في طريقها لمهبط الطائرات العسكري ميشوكا في ولاية اروناشال براديش.

وقالت مصادر رسمية لشبكة "إن دي تي في"، إن الطائرة كانت تحمل طاقم مؤلف من 8 أشخاص و5 ركاب.

كتب وزير الدفاع راجناث سينج تغريدة قال فيها: "تحدثت مع نائب رئيس أركان القوات الجوية الهندية مارشال راكيش سينج بهاداوريا بشأن اختفاء الطائرة".

وأضاف: "قد أطلعني على الخطوات التي اتخذتها القوات للعثور على الطائرة المفقودة. وأنا أصلي من أجل سلامة جميع ركاب الطائرة".

وكان من المقرر أن تهبط الطائرة في ميشوكا خلال ساعة، ولكن القوات الأرضية فقدت الاتصال بها بعد 30 دقيقة من إقلاعها.

ومن المرجح أن تكون الطائرة قد اختفت فوق نطاق الهيمالايا، حيث الأراضي الجبلية والغابات الكثيفة. ويشار إلى أن الاقلاع والهبوط بالقرب من ميشوكا عملية صعبة للغاية.