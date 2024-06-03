إياتا: صناعة الطيران تتجه لتحقيق عائدات قياسية في 2024

رفع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) توقعاته لأرباح صناعة الطيران في 2024، متوقعا تحقيق عائدات إجمالية بقيمة 996 مليار دولار، وهو ارتفاع قياسي وقفزة بنسبة 9.7 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.

ومع ذلك، توقع إياتا، في تقرير أصدره اليوم، أن تبقى هوامش صافي الربح ضئيلة بعض الشيء، لتصل إلى 30.5 مليار دولار، وهي رغم ذلك تمثل ارتفاعا عن توقعاته السابقة التي نشرها في ديسمبر 2023 والتي بلغت 25.7 مليار دولار، وفق شبكة سي إن بي سي الأمريكية.

وأوضح التقرير أنه رغم ارتفاع العائدات الإجمالية وصافي الأرباح، فإن حجم النفقات ارتفع كثيرا أيضا، مما ترك هوامش الربح ضئيلة.

وقال المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي ويلي والش: "مع توقع وصول المسافرين جوا إلى عدد قياسي يبلغ 5 مليارات في عام 2024، أصبحت حاجة الإنسان للطيران أقوى من أي وقت مضى. وعلاوة على ذلك، يعول الاقتصاد العالمي على خدمات الشحن الجوي لإيصال ما تبلغ قيمته 8.3 تريليون دولار من البضائع والتجارة إلى العملاء عن طريق الجو".

وأضاف والش "صناعة الطيران تسير على الطريق نحو تحقيق أرباح مستدامة، لكن لا تزال هناك فجوة كبيرة يتعين سدها، فالعائد بنسبة 5.7 بالمئة على رأس المال المستثمر أقل بكثير من تكلفة رأس المال، التي تزيد عن 9 بالمئة".

وتابع "إن كسب 6.14 دولار فقط على كل مسافر هو مؤشر على مدى ضآلة أرباحنا، والتي لا تكاد تكفي شراء كوب قهوة في أجزاء كثيرة من العالم".

ودعا المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي إلى معالجة مشاكل سلاسل الإمداد التي أضرت بالصناعة لسنوات عديدة، بالإضافة إلى التخفيف من حدة ما أسماه "استعراض اللوائح التنظيمية المرهقة والمقترحات الضريبية المتزايدة باستمرار".